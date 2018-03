Buran e scirocco, Italia divisa in due: al Nord torna la neve, in Sicilia 28° e assaggi di estate

Nuovo MALTEMPO nel Weekend, poi più FREDDO » #meteo su https://t.co/9Z7Sw03Dtw — IL METEO.it (@ilmeteoit) 16 marzo 2018

o non Burian?È quanto prevede ilMeteo.it riferendo che «nel fine settimana, la formazione di un ciclone mediterraneo farà peggiorare il tempo al Nord, al Centro e in Campania con precipitazioni anche temporalesche su Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna e Campania». «Nei prossimi giorni il tempo non smetterà di stupirci e di sortire colpi di scena a ripetizione: infatti dalla Russia si stanno muovendo masse d’aria gelide che ben presto invaderanno il continente e anche parte dell’Italia».Domenica, «lo spostamento della bassa pressione sul mare Adriatico favorirà l’arrivo di aria fredda da Nord-Est,responsabile della diminuzione della quota neve su tutte le regioni. Entro la sera di domenica, infatti, la neve cadrà fin sopra i 500 metri al Nord e dai 1.000 metri al Centro. Di contro al Sud, specie in Sicilia, i venti caldi di scirocco, aprendo un'altra breve parentesi estiva».