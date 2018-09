Meteo, stop al caldo e maltempo in arrivo: le previsioni per oggi e domani

di oggi e dei prossimi giorni: l'altra pressione che ha riportato un po' di clima estivo sta per cedere di nuovo sotto la spinta dell'ennesimo vortice atlantico. Il tempo sta dunque per cambiare, con il vortice che è pronto a influenzare le nostre regioni facendo affluire correnti umide che favoriranno lo sviluppo di temporali e maltempo. Oggi,- secondo quanto afferma il team di www.ilMeteo.it - il tempo peggiorerà sull'arco alpino e nel pomeriggio anche sulla Pianura padana, con rovesci e temporali in tutto il Nord: possibili grandinate a Milano, Torino, Verona e Venezia.la perturbazione si incattivirà ulteriormente con un'altra ondata di temporali al Nord, eccetto in Piemonte, ma anche al Centro e fino a Roma e al Sud in Puglia. Qualche rovescio interesserà anche la Sardegna come la provincia di Olbia-Tempio e la Sicilia in provincia di Palermo e Trapani.