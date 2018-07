Meteo, arriva il caldo vero: punte di 38 gradi, afa anche di notte

Sull'Italia arriva ilvero con punte dial centronord e sensibili aumenti anche di notte. Un'ondata di caldo eche potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in seguito il caldo anche se lentamente, dovrebbe iniziare ad attenuarsi.Il nucleo di aria fresca che dai Balcani ha favorito negli ultimi giorni lo sviluppo di temporali anche forti, si allontanerà verso la Grecia, lasciando il posto all'anticiclone nordafricano che a metà settimana porterà ad un ulteriore lieve aumento delle temperature, sia nei valori massimi diurni, sia in quelli notturni. Lo prevedono gli esperti del centro Epson meteo.