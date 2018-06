Meteo, l'estate fugge via nel weekend: piogge e temporali da Nord a Sud

Bomba scandinava quasi alle spalle. Ma la sua coda, che colpisce da Nord a Sud, lascia ancora il segno con più di qualche forte rovescio sparso ad allontanare l'estate appena iniziata. Nella giornata di oggi, ultimi temporali forti quindi in Puglia, Calabria e sui settori alpini occidentali secondo gli esperti de ilmeteo.it.



NORD - Qualche isolato temporale al mattino sulle Alpi occidentali, alternanza di nubi e schiarite altrove ma tempo generalmente asciutto. Le temperature, dopo il calo dei giorni scorsi, rimarranno stazionarie.



CENTRO - Tempo stabile e asciutto su gran parte dei settori. Anche nel centro Italia le temperature saranno stagionali.



SUD e ISOLE - Tempo Maggiormente instabile su Puglia e Calabria, con temporali anche intensi sulle due regioni. Piovaschi isolati invece sull'entroterra salernitano e sulla Basilicata. Sardegna in controtendenza, con tempo prevalentemente stabile e asciutto. In tutte le regioni e le isole le temperature rimarranno stazionarie.

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:58



