Meteo, dopo il grande caldo arrivano temporali e grandine: allerta anche a Roma

Dopo il grande caldo, arrivano i temporali. Qualche rovescio ha già raggiunto nelle scorse ore le nostre regioni settentrionali, raggiungendo anche le pianure e mitigando un pò il grande caldo di questi giorni. Altri passaggi temporaleschi, annuncia il sito iLMeteo.it avvisa, che altri passaggi temporaleschi porteranno a brevissimo un pò di refrigerio al Centro-Sud. Oggi rovesci e temporali si faranno via via più frequenti su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, con fenomeni anche intensi, fino a Roma. Disturbi più lievi sulle Alpi e sull'Emilia, nonché sui rilievi appenninici in genere. Domani sono previsti altri fenomeni temporaleschi più intensi, ancora con alto rischio di grandine: oltre alle regioni tirreniche centro-meridionali, potranno essere coinvolte le due Isole maggiori.