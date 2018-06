Ritorna Caronte, caldo da bollino giallo in sette città nel weekend

Allerta meteo per il ritorno di Caronte. Fortunatamente il weekend sarà con temperature calde in Italia ma senza bollini rossi. È previsto il

bollino giallo

in 7 città tra domani e sabato (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Roma, Perugia, Rieti) e

arancione

a Bolzano, ma sabato 30 giugno. È il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute che sarà online sul sito del dicastero fino al 15 settembre. Parte quindi oggi la campagna informativa

Estate sicura 2018

. Il bollino giallo equivale al

livello 1

di allerta, ovvero «condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute». Quello arancione equivale al

livello 2

che indica «condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili».

Tramite l'app

caldo e salute