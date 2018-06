Messina, incendio in casa: morti bimbi di 10 e 13 anni, Francesco è tornato indietro per salvare il fratellino

Sono morti insieme Francesco e Raniero. Lui il più grande, 13 anni, ha cercato di salvare il fratellino di 10 anni dalle fiamme ma sono rimasti intrappolati nel rogo della loro casa.



Un cortocircuito potrebbe aver innescato l'incendio costato la vita ai due bambini. I piccoli sono morti nell'incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di stamane nella loro abitazione, in via dei Mille. In casa c'erano i genitori e altri due fratelli che sono stati portati in salvo. I genitori hanno cercato di soccorrere anche gli altri due figli ma le fiamme glielo hanno impedito. Sono stati poi i vigili del fuoco a domare le fiamme. Indagini in corso da parte della polizia per accertare le cause dell'incendio. I vicini di casa non hanno avvertito boati e questo potrebbe escludere la fuga di gas.



Il tredicennne Francesco Filippo, è morto per tentare di salvare il fratellino Raniero di 10 anni. Lo dice Fernando Rizzo, cugino della madre dei due bambini morti nell'incendio della loro abitazione a Messina. «L'incendio è divampato intorno alle quattro - spiega Rizzo - Ho sentito urlare e bussare forte alla porta erano i miei cugini e i loro figli. Sono entrati e poi ho visto nelle scale anche il loro bambino di 13 anni che si è accorto che mancava quello di dieci ed è scappato scendendo al piano di sotto per salvarlo, ma poi non è più risalito».

Ad accorgersi dell'incendio è stata una vicina di casa che ha dato l'allarme chiamando i vigili del fuoco. Nel rogo sono morti asfissiati Francesco Filippo Messina, di 13 anni, e il fratello Raniero di 10. Salvi, invece i due fratelli più piccoli di 8 e 6 anni, Tancredi e Francesco, così come i genitori, Giovanni e Chiara Messina, proprietari dell'Emporio Armani di via Dei Mille. Il padre è riuscito a portare in salvo i due figli più piccoli.



Probabilmente anche il tredicenne, che proprio oggi avrebbe dovuto sostenere l’esame di terza media nella scuola Verona Trento di Messina, ha tentato di salvare dalle fiamme il fratellino .