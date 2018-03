Messina, evade dai domiciliari per amore: catturato

Non riusciva a starle lontano. E per rivederla, è evaso dagli arresti domiciliari, è salito in macchina e ha cercato di raggiungere la compagna che vive in provincia di Caltanissetta. La sua fuga romantica, però, è durata pochissimo: è stato scoperto e arrestato dai Carabinieri poche ore dopo avere raggiunto la casa della donna. Così, Constantin Vasile Cimpoesu, 26 anni, romeno, è finito in carcere.



Il giovane nella tarda serata di giovedì si è allontanato dalla sua casa a Santa Lucia del Mela (Messina) dove era ai domiciliari per sequestro e lesioni personali. Gli inquirenti lo hanno subito rintracciarlo nell'abitazione della compagna a Delia, nel Nisseno, dove è stato arrestato. Dopo le formalità di rito è stato condotto al carcere di Caltanissetta.

Sabato 24 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:17



