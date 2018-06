Messina, bimbo di 4 anni investito da auto in retromarcia mentre gioca in cortile: è gravissimo

Un bimbo di 4 anni è investito da un'auto in retromarcia nel cortile di un condominio del quartiere Giostra di Messina: adesso è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica del policlinico universitario "Gaetano Martino" di Gazzi . Secondo quanto si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Sud" che ne dà notizia, è sotto sedativi ed intubato, in pericolo di vita. Subito dopo l'incidente è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale.



Il ragazzino era a casa della nonna ed era sceso in cortile per giocare, quando un 20enne alla guida di una Fiat Idea facendo retromarcia non l'ha visto e lo ha investito in pieno.

