Una ricerca svela il segreto dei Pico della Mirandola dotati di una memoria eccezionale

Roma - Gli scienziati hanno messo sotto osservazione otto persone dotate di memoria eccezionale per capire come funziona la loro mente. I Pico della Mirandola si sono sottoposti a diverse sedute. Ricordare ogni giorno della propria esistenza, compresi i dettagli, e' impossibile per la quasi totalita' delle persone. Sebbene molti siano in grado di ricordare con accuratezza eventi ad alta connotazione emotiva (il proprio matrimonio, la nascita di un figlio, il primo bacio, la morte di una persona cara), le giornate normali vengono solitamente dimenticate. Eppure, un numero molto esiguo di persone riesce a ricordare con incredibile accuratezza giornate apparentemente normali.



I soggetti dotati di ipermemoria autobiografica per la prima volta hanno lavorato a uno approfondito studio di risonanza magnetica funzionale (fMRI) per comprendere i meccanismi neurobiologici alla base della straordinaria capacita' mnemonica. L'indagine, condotta in Italia presso la Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma, e pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ha coinvolto diversi centri di ricerca: l'Istituto Superiore di Sanita', l'Universita' di Roma La Sapienza, l'Universita' della California - Irvine, con il coordinamento dell'Universita' degli Studi di Perugia.



«Abbiamo monitorato otto persone con ipermemoria, scovate dal gruppo di ricerca nella popolazione italiana a partire dal 2015, e 21 soggetti di controllo con memoria normo-tipica», ha spiegato Valerio Santangelo, collaboratore scientifico della Fondazione Santa Lucia IRCCS. «La cosa straordinaria - continua - e' che, oltre a ricordare il giorno della settimana di una data lontana nel tempo sono anche in grado di dire come erano vestiti in quella giornata, che cosa hanno mangiato, quale film hanno visto, etc. Ancora piu' sorprendente e' la completa assenza di esitazione o di sforzi consapevoli quando tali soggetti devono richiamare alla memoria eventi che hanno vissuto anche decine di anni prima».



«Comprendere i sistemi neurobiologici alla base dell'iper-funzionamento di memoria fornisce importanti indicazioni su come intervenire (in termini di stimolazione cerebrale) per ripristinare un funzionamento adeguato dei sistemi di memoria in condizioni patologiche.



Mercoled├Č 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:18



