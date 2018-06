Maturità 2018, Gianluigi Donnarumma tra gli studenti che affrontano la prova

C'è anche Gianluigi Donnarumma tra gli oltre 500mila studenti che stanno sostenendo l'esame di maturità. Il 19enne portiere del Milan sta affrontando gli esami all'Itc Fermi di Castellanza (Varese).LEGGI ANCHE: Maturità al via per 500 mila studenti: Bassani, De Gasperi e Moro per la prima prova Questa mattina, utilizzando una porta secondaria, il calciatore si è mischiato alle decine di studenti che sono entrati per sottoporsi alla prova finale a conclusione del ciclo scolastico secondario superiore. Lo scorso anno Donnarumma aveva deciso di andare al mare a Ibiza senza sostenere gli esami, scelta che aveva scatenato polemiche.