Dai bimbi sopravvissuti alle macerie ai soccorritori coraggiosi: Mattarella premia 29 giovani modello

C'è Ciro Marmolo, 11 anni, riuscito a resistere insieme al fratello di 7 sotto le macerie di Casamicciola e a guidare i soccorritori verso di loro; Valerio Catoia, 17 anni, atleta paralimpico di Priverno, in provincia di Latina, gettatosi in mare senza esitazione per salvare una bambina di dieci anni che rischiava di annegare. E poi la milanese Arianna Macchi, 13 anni, che con i fratelli Lorenzo e Leonardo, è stata capace via radio di condurre la Guardia costiera verso la barca a vela a bordo della quale si trovava con la sua famiglia, alla deriva dopo un naufragio. Sono alcuni dei 29 giovani nati tra il 1999 e il 2007 che «rappresentano modelli positivi di cittadinanza, esempi dei molti ragazzi meritevoli presenti nel nostro Paese», ai quali il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, consegnerà domani l'Attestato di Alfiere della Repubblica, in una cerimonia in programma al Quirinale alle 11. Una decisione che fa seguito a scelte analoghe compiute dal Capo dello Stato in questi tre anni di mandato, per mettere in risalto esempi di cittadini che, manifestando il loro senso civico nell'impegno quotidiano, rappresentano modelli di dedizione al bene comune, dimostrando concretamente di sentirsi parte di una stessa comunità di vita.



Sempre nel Lazio, Stefano Martinangeli, 14 anni, di Cerveteri, come volontario nell'area protetta del Monumento naturale Palude di Torre Flavia, è una guida per i visitatori e si dedica alle attività didattiche, legate alle peculiarità del territorio. Le sue collezioni naturalistiche sono diventate una parte importante del Museo della Natura all'interno dell'area protetta e proprio per il suo appassionato e rigoroso lavoro ne viene considerato il «direttore». La padovana Martina Zanato, 17 anni, si impegna a favore dell'integrazione di bambini con difficoltà, mentre Eleonora Cavagna, 15 anni, di Camandona, in provincia di Biella, con i suoi compagni di classe ha ideato un progetto per riqualificare l'isola di Budelli e per evitare che fosse ceduta a soggetti privati. Simone Borsetti, 17 anni, di Ferrara, ha elaborato proposte accolte nel Piano urbano per la mobilità sostenibile della sua città, mentre il coetaneo Simone Baglivo, di Roma, come più giovane socio di Retake, tra gli studenti si dedica particolarmente a compiere analisi e formulare proposte al fine di migliorare la qualità del trasporto urbano.



Mattia Falessi, tredicenne residente a Roma, in un video ha raccontato le bellezze di Lauco, borgo natio dei nonni paterni sui monti della Carnia, e in seguito ha deciso di aprire un canale youtube, dedicato al trisavolo, in cui viene ricostruita la storia del paese. Pur vivendo a Roma, è infatti da sempre innamorato di quel luogo e con la sua creatività si impegna per contrastarne l'abbandono, anzitutto da parte dei giovani, e per provare a rilanciarlo. Chiara Vallati, anche lei romana, tredicenne, come giovane custode del Campo dei Miracoli, struttura ecosostenibile divenuta luogo di incontro, di sport e di socializzazione per gli abitanti del quartiere Corviale, testimonia che in una realtà difficile è possibile promuovere la legalità e far crescere le opportunità. Progetti e iniziative concrete volte spesso alla prevenzione e a migliorare la qualità della vita, ma anche interventi per evitare pericoli e danni. Così il genovese Abel Martin Bettucchi, uno dei ragazzi del '99 freschi maggiorenni ai quali il Capo dello Stato si è rivolto nel messaggio di fine anno del 2017, è intervenuto autonomamente durante un vasto incendio sviluppatosi a ridosso dell'abitato e della struttura ospedaliera di Gallipoli, soccorrendo una famiglia e impedendo che le fiamme divampassero ulteriormente.

Domenica 11 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:09



