Matera, scontro nella notte fra due auto: morti quattro ragazzi

Quattro ragazzi sono morti la notte scorsa in uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla strada statale Basentana, vicino a Pisticci, in provincia di Matera. Sono ancora in corso i rilievi per chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118 e la polizia stradale.

Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA