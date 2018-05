Macerata, Caso Mastropietro: Forza nuova presenta un esposto ai pm sulla mafia nigeriana

Prima la deposizione di un mazzo di fiori a Pollenza (Macerata) dove vennero ritrovate le valigie con il corpo di Pamela Mastropietro; poi l'esposto alla Procura di Macerata sulla mafia nigeriana e presunti legami con ambienti massonici. Infine il blitz davanti all'Hotel House di Porto Recanati per chiedere ancora una volta l'abbattimento del grattacielo multietnico e il ripristino della legalità. Sono queste le iniziative di Forza Nuova a Macerata, dove oggi è arrivato anche il segretario nazionale Roberto Fiore per presentare l'esposto alla Procura riguardante, secondo il movimento di estrema destra, il pericolo della mafia nigeriana anche nella città marchigiana.

In mattinata esponenti di Fn avevano deposto un mazzo di fiori, ha spiegato la coordinatrice Martina Borra, «per non dimenticare Pamela perse la vita per mano della mafia nigeriana. L'attenzione sui fatti di Macerata deve rimanere alta». Di fatto per l'omicidio sono stati arrestati tre nigeriani, ma le indagini non hanno riscontrato alcun legame con la criminalità organizzata. Nel pomeriggio Fn ha anche organizzato un sit-in davanti all'Hotel House con cartelli su cui campeggiavano le scritto “ abbattere Hotel House ” e “ stop mafia nigeriana ”

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA