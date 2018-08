Massa Carrara, si fingeva ambulante ma era un pusher: arrestato

Da tempo i Carabinieri del Norm della Compagnia di Carrara gli davano la caccia. E oggi finalmente è arrivata la svolta di un piccolo giallo metropolitano.



Le notizie in possesso ai militari dell'Arma erano dettagliate: quell'extracomunitario, residente a Massa, spacciandosi per venditore ambulante porta a porta di abiti per signora, in realtà smerciava cocaina nella città di Carrara nei quartieri di Nazzano e Bonascola. Dopo numerosi servizi di appostamento, finalmente i Carabinieri lo hanno notato giungere a bordo di uno scooter, con un borsone pieno di vestiti usati. Lo hanno fermato e perquisito trovandolo in possesso di 5 dosi (2,5 gr.) di cocaina, ingegnosamente nascoste all'interno del manico cavo di un cacciavite, regolarmente chiuso con tappo a vite, che deteneva in mezzo ad altri attrezzi nel vano dello scooter da lui condotto. L'extracomunitario, già noto alle forze dell'ordine per fatti di droga, è stato arrestato e il Tribunale di Massa, che dopo aver convalidato l'arresto, lo ha condannato alla pena (patteggiata) di mesi 8 di reclusione. Allo straniero è stato imposto il divieto di permanere nella Provincia di Massa Carrara.

