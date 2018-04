Massa Carrara, rottweiler impazzito aggredisce i passanti: due feriti all'ospedale

Assalita da un cane di razza rottweiler una coppia di passanti è finita all'ospedale. È successo oggi ad Aulla (Massa Carrara), in località Quercia. I carabinieri sono stati allertati da un uomo che aveva assistito alla scena e giunti sul posto sono riusciti a calmare il cane che intanto però aveva già morso alle mani ed alle gambe i due passanti.



L'uomo e la donna si sono recati al pronto soccorso dove sono stati medicati per ferite guaribili in sei e dieci giorni. I carabinieri, attraverso il microchip del cane, sono riusciti ad identificare il proprietario il quale ha dichiarato che l'animale era scappato di casa da tre giorni, come già altre volte in passato. L'uomo è stato denunciato per omessa custodia e malgoverno di animali.

