Marina Abramovic aggredita fuori dalla sua mostra: un uomo le ha tirato un quadro in testa

Paura per l'artista Marina Abramovic. Un uomo 'ha aggredito, tirandole una tela in testa, mentre usciva da Palazzo Strozzi, a Firenze, dove è in corso una sua mostra.È successo la scorsa notte verso l'una. Da quanto si apprende l'artista sta bene. Dopo l'aggressione Marina Abramovic si è ritirata nel bar del palazzo illesa ma scossa. L'aggressore invece è stato subito fermato dalla polizia: secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un sedicente artista già protagonista di episodi simili.LEGGI ANCHE Cento opere per 50 anni di carriera: Marina Abramovic si mette in mostra a Firenze