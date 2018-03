Studentessa di Ostia uccisa a Nottingham, lo strazio del papà: «Hanno perso tempo e la mia Mariam è morta»

di Raffaella Troili

ROMA Hatim Dawod non molla, ora vuole giustizia, anzi prima serve verità. Il padre di Mariam Moustafa, la 18enne italiana di origine egiziana picchiata il 20 febbraio da un gruppo di bulle nel centro di Nottingham e morta dopo 20 giorni di coma, ricostruisce gli ultimi giorni, mesi di vita della ragazza. «Era un angelo in terra, sono venuto qua per darle un futuro migliore, non per perdere mia figlia». Cosa le ha detto Mariam prima di perdere coscienza? «Che l’hanno avvicinata in strada mentre stava facendo...