Milano, durante la maratona fa cadere anziana e scappa: è caccia al podista, la procura apre fascicolo

MILANO Podista e pirata della strada. A volte non è indispensabile essere al volante di un’auto o in sella a una moto per investire un passante. In questo caso la vittima è una signora di ottant’anni: lo scorso otto aprile stava attraversando sulle strisce, quando un atleta che partecipava alla Milano Marathon l’ha travolta mentre stava correndo. L’anziana è caduta a terra e il runner non si è nemmeno fermato a soccorrerla, gettando alle ortiche il fair play e solidarietà umana pur di non perdere qualche minuto sul cronometro.



APERTO UN FASCICOLO

La donna, aiutata dalla polizia locale a rialzarsi, è stata trasportata al pronto soccorso in ambulanza e fortunatamente non ha riportato gravi danni dalla caduta: soltanto qualche livido e delle escoriazioni. E’ stata medicata ed è tornata a casa, sana e salva anche se un po’ scossa. Ma per il marito la vicenda non poteva chiudersi così, perciò ha preso carta e penna e ha spedito alla procura di Milano una sorta di lettera denuncia, scritta a mano, nella quale racconta l’accaduto ed esprime la sua indignazione per il disinteresse mostrato dal podista nei confronti della donna investita. I magistrati hanno aperto un fascicolo e ora gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere presenti nella zona, cercando di dare un volto e un nome al pirata con le scarpe da corsa, partecipante a un evento sportivo nel quale si esaltano generosità e correttezza.



ANALISI DELLE TELECAMERE

La diciottesima edizione della Milano Marathon, con quasi settemila iscritti, ha toccato gli angoli più belli e i luoghi più significativi della città: il Duomo e il Castello, l’Arco della pace e i nuovi quartieri dei grattacieli. Attorno alle dieci e venti i vigili, appostati in zona Fiera intorno a piazzale Giulio Cesare per impedire il transito delle auto sul percorso della gara, si accorgono che c’è una donna stesa a terra una trentina di metri più in là. Sarà la signora, poi, a mettere a verbale la sua brutta avventura. Voleva attraversare viale Bellisario e, approfittando di una pausa nel passaggio dei corridori, si è accodata ad altri pedoni - un gruppetto transitato insieme sulle strisce - nel tentativo di arrivare dall’altra parte. Ce l’aveva quasi fatta, ma proprio in quel momento le piomba addosso un runner, che la butta a terra e fila via. Nessuno vede nulla e il podista corre indisturbato verso il traguardo, ignorando la signora stesa a terra. Ma le telecamere potrebbero averlo immortalato nel gesto né nobile, né sportivo.

