Manuela Bailo è stata accoltellata alla gola: «Pasini sapeva già dove nascondere il corpo»

«La morte di Manuela è avvenuta attraverso un'arma da taglio che ha comportato la recisione della carotide», ha detto il procuratore capo di Brescia Tommaso Buonanno. «La ferita alla testa - ha spiegato il procuratore di Brescia - non è stata determinante per la morte».LEGGI ANCHE Manuela Bailo, l'amante dal carcere: «Abbiamo litigato per un tatuaggio»