Teramo, diventa mamma a 54 anni con la fecondazione assistita

Una donna di 54 anni è diventata mamma all'ospedale Mazzini di Teramo, dando alla luce una bimba. La nel mamma, originaria di Silvi, si era sottoposta alla fecondazione assistita. La piccola è nata con parto cesareo e pesa circa tre chili. Entrambe stanno bene e sono state dimesse.



A guidarla nel percorso per diventare è stato il suo ginecologo. La 54enne si è sottoposta alla fecondazione assistita fuori regione perché in Abruzzo non c'è ancora l'autorizzazione.

Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:01



