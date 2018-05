Maltempo, in arrivo piogge e temporali: bomba d'acqua a Volterra, esonda torrente nel Chianti

Ondata di maltempo su tutta l'Italia. Una nuova perturbazione porterà nelle prossime ore forti piogge e temporali sulle regioni settentrionali e su buona parte del centro sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede a partire dal pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse, che localmente potrebbero essere molto intense e accompagnate da grandinati, fulmini e forti raffiche di vento, su Campania e Basilicata mentre da domani i fenomeni interesseranno Piemonte e Lombardia. Il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico nella giornata di oggi sulla Basilicata centro orientale.



Roma. Nella Capitale nel pomeriggio un albero è caduto in via Carlo Felice, a San Giovanni, provocando rallentamenti sulla linea del tram 3, in direzione Trastevere.



Volterra. Intanto un'autentica bomba d'acqua ha investito verso le 17 la zona di Molino d'era, nel Pisano, nei pressi di Volterra, in Alta Val di Cecina: la situazione è diventata in brevissimo tempo particolarmente critica con strade e case allagate. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in salvo due persone anziane che rischiavano di restare intrappolate nelle loro abitazioni invase da circa mezzo metro d'acqua. Una squadra di vigili del fuoco specializzata nel soccorso speleo alpinistico fluviale è partita dal comando pisano e sta raggiungendo la zona, mentre si è alzato in volo anche l'elicottero del comando di Arezzo per una ricognizione aerea della zona alluvionata. Si segnalano alcune abitazioni delle campagne rimaste isolate e tutta la viabilità ordinaria in tilt a causa delle strade completamente allagate. In poco più di due ore nella zona di Molino d'Era, nel Pisano, sono caduti 52 millimetri di pioggia. È il dato registrato dalla stazione pluviometrica locale tra le 14 alle 16, con un picco di 14 millimetri in un quarto d'ora le 15,15 e le 15,30. La pioggia abbondante ha anche fatto innalzare il livello del torrente Era che nella zona ha raggiunto i due metri. Allagamenti e disagi ci sono stati anche in località La Madonnina e a Saline di Volterra, mentre nella città etrusca di Volterra la precipitazione piovosa è stata meno intensa. Sul posto stanno ancora operando diverse squadre dei vigili del fuoco e la protezione civile locale.



Firenze. I vigili del fuoco del comando di Firenze con il distaccamento di Figline stanno intervenendo con un gommone per l'esondazione del torrente Ema nell'abitato di San Polo nel comune di Greve in Chianti. Presenti anche i sommozzatori del nucleo di Firenze con un altro gommone. Sulla zona si è abbattuto un nubifragio nel pomeriggio.

