Maltempo, allagamenti nel Nord Italia, prima neve a Cortina

Dopo ore di pioggia intensa e un forte calo termico è arrivata la prima neve in montagna del Trentino Alto Adige. In alcune valli delle Dolomiti la neve è scesa fino a 1.200 metri come a San Candido o a Sesto in Alta Val Pusteria. Oltre i 2.000 metri si registra un accumulo di neve fino a 30 cm, come sui rifugi della Val Badia o Val Gardena. A 3.000 metri, invece, la temperatura è scesa fino a -8 gradi. Bolzano stamani si è svegliata con un temperatura di 14 gradi con un vento fresco che arriva da nord. Da prossima settimana però le temperature torneranno ad essere estive: fino a +30 gradi a Bolzano e fino a +20 gradi in Val Pusteria

TRIESTE

Sono circa 80 gli interventi di soccorso tecnico urgente portati a termine nella notte dai Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia a seguito dell'ondata di maltempo che da ieri ha investito il territorio regionale. Una trentina gli interventi eseguiti dal comando provinciale di Pordenone, dove i vigili del fuoco stanno operando, coadiuvati da due squadre della protezione civile, a causa dello straripamento dei canali Meschio e Centrale nella zona di Caneva. Quaranta circa gli interventi del comando provinciale di Trieste, che dopo gli interventi dovuti alle forti piogge di ieri sera ha iniziato a operare anche per le richieste di soccorso dovute alla bora che ha iniziato a soffiare durante la notte. Ieri sera si sono registrati allagamenti nelle strade in centro a Trieste, mentre un fulmine è caduto sull'albero di una barca ormeggiata a Muggia

PUGLIA

Una allerta meteo arancione e gialla, a seconda delle zone, è stata lanciata per la giornata di oggi dalla Protezione civile regionale della Puglia. Un sistema perturbato atlantico, già presente sul settentrione italiano, interesserà ancora per oggi e per domani la penisola, estendendo l'attività temporalesca ed intensificando la ventilazione anche sulle regioni del centro Italia e su parte del meridione. A partire da oggi e per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati, puntualmente elevati specie sui settori garganici. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati nelle zone interne. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.



Il Centro Funzionale Decentrato ha valutato a partire dalla mattinata di oggi e per le successive 24-36 ore una allerta arancione per rischio ideogeologico localizzato e per temporali sulla Puglia Settentrionale e una allerta gialle per temporali e rischio idrogeologico localizxato sulle restanti zone della regione. Il Centro Funzionale e la Sala Operativa monitoreranno gli eventi fornendo aggiornamenti in merito all'evoluzione della situazione meteo e degli effetti al suolo. La Sezione Protezione Civile invita ad attenersi alle norme di autoprotezione.

Neve anche sulle montagne del Veneto a cominciare da, ancora affollata di turisti.TREVISOI vigili del fuoco sono impegnati da ore nei territori dei comuni di Sarmede, Cordignano e Orsago, nel, a causa di una serie di allagamenti provocati dallo straripamento del canale Ruio a Villa di Cordignano. Le squadre stanno operando con circa cinquanta uomini della centrale di Treviso e dei distaccamenti di Conegliano, Vittorio Veneto e con i volontari di Gaiarine e Asolo. Al momento sono stati effettuati oltre trenta interventi per prosciugamenti di taverne, cantine e garage ma sono altrettante le richieste a cui deve ancora essere data risposta.BOLOGNAAmmontano «a centinaia di migliaia di euro i danni all'agricoltura nella zona di Sesto Imolese, Medicina e Castel Guelfo, che in un mese è stata colpita per ben due volte dal maltempo, prima con la bomba d'acqua del 21 luglio e ieri pomeriggio dalla grandine». A tirare le somme è la Coldiretti di Bologna alla luce di un primo monitoraggio sulle zone colpite dal maltempo. «Chicchi di grandine della dimensione di grosse noci - osserva l'associazione in una nota - hanno colpito ieri le campagne distruggendo le coltivazioni prossime alla raccolta, in particolare i frutteti, pere, mele e kiwi soprattutto. La grandine si è accanita in modo particolare nelle frazioni imolesi di Sesto e Spazzate Sassatelli, nel comune di Medicina e in maniera meno pesante, ma ugualmente dannosa, nella zona di Castelguelfo, dove la grandine era mista ad acqua».