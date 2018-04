Malore in vacanza in Egitto, ex sindaco muore sotto gli occhi della moglie

di Mauro Favaro

Addio a Piergiorgio Busi Angeli. L’ex sindaco di Morgano è mancato improvvisamente nel primo pomeriggio di martedì all’età di 82 anni. Si trovava in un villaggio turistico di Sharm el-Sheikh, località dell’Egitto affacciata sul Mar Rosso. Era partito domenica assieme alla moglie Carina Berlese. Doveva essere una settimana di vacanza spensierata. Ma già lunedì aveva iniziato a sentirsi poco bene. Non sembrava nulla di particolarmente grave. Ieri, però, le cose sono precipitate. Durante il pranzo, dopo aver bevuto una bibita fredda, l’82enne è stato colto da un malore. Ha avuto delle convulsioni e la moglie ha subito dato l’allarme. La guardia medica del villaggio gli ha fatto una flebo per fermare il vomito. Poi, una volta stabilizzato, è stato accompagnato in camera. Qui ha riposato per un po’ su una poltrona. Pareva che la cosa potesse rientrare. Piergiorgio si è anche alzato per bere un bicchiere d’acqua. La moglie gli ha chiesto se voleva mangiare qualcosa. Lui ha detto di no. A quel punto si è seduto su una sedia. «E si è come addormentato – racconta il figlio Dino, che ieri ha parlato al telefono con la madre – non si è più risvegliato».

Mercoledì 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:06



