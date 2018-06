Imprenditore muore in Kenya, si sospetta la malaria

di Ilaria Bellucco

Ha trovato la morte in Kenya forse per malaria l’imprenditore polesano Alberto Andreasi, che si era trasferito nel continente africano solo otto mesi fa per mettere in piedi un’attività di allevamento. Il decesso del 53enne di origine lendinarese, che da anni viveva a Rovigo, pare sia avvenuto il 31 maggio scorso all’ospedale Aga Khan di Mombasa, dov’era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.



La morte è stata confermata ieri pomeriggio dal ministero degli Affari esteri. Il polesano, però, poco tempo fa aveva scritro a un amico delle sue paure per alcuni fatti accaduti e per un clima intimidatorio attorno alla sua attività, ma anche l’intenzione di tener duro...



