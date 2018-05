Macerata, Traini a processo: «Ho sparato, non mi pento»

di Andrea Taffi

Vuole guardare in faccia tutti perché lui, Luca Traini detto Lupo, non ha niente, ma proprio niente di cui pentirsi. Contro i consigli del proprio avvocato e a costo di essere miccia di possibili tafferugli. È nato per una vita estrema, il 28enne suprematista di Tolentino che oggi si presenterà davanti alla Corte di Assise di Macerata per rispondere del raptus xenofobo che il 3 febbraio scorso ha finito di stravolgere la vita della tranquilla provincia marchigiana già sotto choc per il feroce delitto di Pamela...