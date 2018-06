Macerata, pugni e calci ai poliziotti durante i controlli al parco di Fontescodella

Ancora un’aggressione ai danni della polizia al parco di Fontescodella. Un’escalation di violenza preoccupante quella con cui sono chiamati a fare i conti gli agenti della questura. Questa volta, ad alzare le mani, è stato un giovane del Gambia, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il caso è all’attenzione della procura.



Questa mattina è stato effettuato un controllo nel parco: rintracciato e perquisito un cittadino del Gambia di 23 anni, nel recente passato deferito all’autorità giudiziaria per reati connessi alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, privo di documenti, si è subito dimostrato riluttante al controllo dei poliziotti e ha opposto resistenza fisica agli agenti, tentando di colpirli con calci e pugni. Per questo il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

