Lucca, spunta nuovo video di bullismo al professore: insulti e spazzatura sulla cattedra

Per la vicenda sono già stati indagati tre studenti, tutti minorenni, dell'Itc Carrarà di Lucca sono iscritti nel registro degli indagati dopo l'atto di bullismo e di prepotenza nei confronti del loro professore, 64 anni. Nell'individuare i tre indagati, polizia postale e Digos hanno proceduto d'ufficio e il preside della scuola ha anche presentato formalmente una denuncia.

Lucca, spunta un nuovo video di bullismo nei confronti del professore dell'istituto tecnico Carrarà. Dopo le immagini in cui uno studente urlava al docente di itailano e storia di «mettergli 6 e non farlo incazzare» ora dei cartoni della spazzatura vengono svuotati sulla cattedra del professore tra insulti e parolacce.LEGGI ANCHE: Lucca, alunno umilia il prof in classe: «Inginocchiati e mettimi 6»