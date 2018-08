Roma, lo strano furto a casa dell'addetto militare all'ambasciata russa

di Sara Menafra

I contorni della spy story ci sono tutti: ieri mattina, l'appartamento dell'addetto militare presso l'Ambasciata Russa, a poca distanza dalla sede diplomatica, è stato trovato con la porta forzata e spalancata. All'interno, manco a dirlo, non mancava nulla «di valore» ma i segni di effrazione erano chiari. Qualcuno ha rovistato da tutte le parti ed è andato via. Due militari in servizio presso l'ambasciata hanno immediatamente presentato denuncia ai Carabinieri della stazione più vicina a...