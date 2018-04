Liguria, pullman in fiamme in galleria: 18 chilometri di coda sull'A10, disagi fino a lunedì

Una coda di auto e camion lunga 18 chilometri gravi disagi al traffico sull' autostrada A10 Genova-Savona nella riviera di Ponente per i vacanzieri a causa della chiusura di una galleria dove ieri ha preso fuoco un pullman. Disagi destinati ad aumentare con l' arrivo in Liguria di migliaia di turisti per il ponte del 25 aprile.



Al momento si registrano 18 chilometri di coda a partire da Varazze (Genova) in direzione Francia a causa della chiusura della galleria Fornaci, dove è stato istituito un doppio senso di marcia. Le code interessano sia il tratto di Autostrade per l'Italia sia quello di Autostrada dei Fiori. A causa del doppio senso di marcia si registrano anche code verso Genova. «Per tutto il fine settimana sono previsti forti disagi a causa del cantiere - spiega Autostrada dei Fiori -. Agli utenti che nei prossimi giorni intendono raggiungere la riviera di Ponente si consiglia di evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario o programmare le partenze tenendo in considerazione che i tempi di percorrenza della tratta fino a Spotorno saranno prevedibilmente molto superiori alla media».

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:38



