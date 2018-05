Licenziata perché ha un tumore, poiviene riassunta: l'annuncio a sorpresa in tv

«Ho fatto 49 cicli di chemio, poi sono tornata a lavoro, ma mi hanno lasciato a casa perché ho fatto ricorso all'Asl per ribadire i miei diritti». Sono le parole di Pina, l'ausiliaria socio-assistenziale licenziata perché ha un tumore. La donna parla a Pomeriggio 5 e apprende in diretta, attraverso una lettera del Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano, di essere stata riassunta.



«Quando sono tornata a lavorare, il mio datore di lavoro mi ha collocato in un reparto in cui avevo difficoltà», spiega Pina. Durante il collegamento viene mostrato il servizio in cui l'inviata di Pomeriggio 5 prova a interpellare il direttore sanitario della clinica e intervista le colleghe, decise a sottolineare invece le agevolazioni di cui l'ausiliaria avrebbe goduto.



«Queste colleghe hanno paura», ammette Pina, ma alla fine la bella notizia arriva. Barbara D'Urso legge le parole della direzione sanitaria: «Il piccolo Cottolengo Don Orione di Milano conferma di aver collocato la signora in una posizione con le stesse condizioni contrattuali al fine di riportare la pace all'interno della clinica».

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA