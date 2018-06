Milano, ha la leucemia: i colleghi gli donano 1000 ore di ferie per curarsi

E' salvo grazie al trapianto di midollo del figlio. Ma ora grazie ai suoi colleghi avrà anche il tempo per rimettersi in forma. E' la storia a lieto fine di Emilio Lentini, 53enne di Cologno Monzese (Milano), a cui nel 106 avevano diagnosticato pochi giorni di vita.



Il figlio gli ha donato il midollo osseo che gli ha permesso di sottoporsi all'intervento per sconfiggere la laucemia, ora un altro grande gesto di solidarietà è arrivato dalle persone che lavorano con lui nella Mattei Group a Vimodrone. L'uomo aveva finito i giorni retribuiti di malattia: i colleghi gli hanno donato quasi mille ore di ferie per permettergli di proseguire con le cure.







La sua unica alternativa era mettersi in aspettativa non retribuita avendo finito i giorni di malattia. "Stavo già preparando le pratiche per l'aspettativa quando mi è arrivata questa bellissima notizia. Non so come ringraziare i miei colleghi, mi hanno davvero commosso. Grazie a loro posso mantenere lo stipendio anche per i prossimi mesi", ha detto il 53enne alla Gazzetta della Martesana. Sono 110 i colleghi dell'uomo che hanno aderito all'iniziativa: ciascuno ha donato 8 ore di ferie. L'uomo ha ora a disposizione altre 880 ore retribuite in cui può continuare con le cure per rimettersi in forma e tornare a lavoro al più presto.

Venerd├Č 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:35



