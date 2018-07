Legionella nel Milanese, due morti e 18 casi: è allarme, attivata una task force

Nelle ultime ore dopo un uomo di 94 anni è morta un'altra anziana. È allarme legionella a Bresso, nel Milanese.

I decessi sono quindi 2 e salgono a 18 i casi segnalati. « Oggi c'è una situazione critica, un'epidemia di legionella, 17 persone colpite e due morti», ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera che ha spiegato che è stata attivata una task-force. «Abbiamo avviato da subito una task force» ha sottolineato l'assessore, ricordando alcune importanti precauzioni per evitare il contagio: «Pulire i filtri dei rubinetti, lasciare scorrere l'acqua e aprire le finestre quando si fa una doccia calda e pulire molto bene i bacini d'acqua stagnante, perché la legionella non si trasmette bevendo l'acqua o con il contatto personale, ma per inalazione».



Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA