Lecce, il momento in cui cade il fulmine in spiaggia: boato e paura. Migliora il 13enne ferito

Migliora il tredicenne. Sta meglio, non è più intubato e respira da solo il 13enne senegalese colpito ieri da un fulmine mentre si trovava su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento. Lo si apprende dalla direzione sanitaria della Asl di Lecce. Assieme al ragazzino c'erano altre quattro persone, due delle quali - un 17enne senegalese e un 29enne italiano - sono state già dimesse ieri sera. Il 13enne - a quanto viene riferito - ha delle ustioni legate all'entrata e all'uscita del fulmine, non è in grado di relazionare perfettamente, ma dal punto di vista neurologico risponde bene agli stimoli diagnostici di valutazione compiuti dai medici del Vito Fazzi.

Eccolo il momento terribile, ripreso dalle telecamere di video sorveglianza dello stabilimento balneare de "Le Dune" di, in cui il fulmine si schianta sul tratto di spiaggia libera (visibile in fondo). Nella baia c'era tantissima gente ed ancora non pioveva. Al momento della scarica, le telecamere si oscurano e i bagnanti saltano per il boato enorme. Qualche minuto dopo parte la macchina di primo soccorso con i bagnini degli stabilimenti gemelli Dune e Tabù e il dottor Lucio Nestola, grazie alle manovre e soprattutto al defibrillatore salvano la vita di un giovane senegalese di 13 anni.