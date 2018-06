"Le parole del futuro", sostenibilità protagonista del secondo appuntamento del Messaggero

di Alessandro Di Liegro

Nel giorno che conclude la settimana europea per lo sviluppo sostenibile, la “parola del futuro”, protagonista del secondo appuntamento della serie di conferenze per i 140 anni de Il Messaggero è proprio “sostenibilità”. “Le parole del futuro” è il ciclo di incontri che Il Messaggero ha ideato e realizzato per celebrare il suo secolare anniversario, mantenendo uno sguardo attento verso il futuro, invitando tra i maggiori interpreti dei giorni nostri a discutere delle parole chiave che ci guideranno verso il prossimo, in un'ottica di innovazione e, per l'appunto, sostenibilità.Ospite d'onore e protagonsita del discorso introduttivo e della relazione conclusiva è stato Mathis Wackernagel, fondatore e amministratore delegato di Global Footprint Network, che ha illustrato agli ospiti intervenuti presso l'Ara Pacis, sede deputata alla serie di incontri, come il Pianeta stia lentamente esaurendo le proprie risorse a causa di un loro utilizzo eccessivo: «È come se utilizzassimo 1,7 Pianeti, ma in realtà viviamo in uno solo» dice Wackernagel. Questo è lo spunto che ha dato il via ai dibattiti, moderati da Duilio Giammaria, introdotti dal direttore de Il Messaggero Virman Cusenza, che ha salutato gli invitati: «Vogliamo riflettere su dove stiamo andando. Il tema di oggi è bellissimo. Sostenibilità si interseca con economia, cultura arte. Ha una trasversalità potentissima, che parte dalla comunicazione. Senza comunicazione corretta sulla sostenibilità c'è rischio di avere comportamenti scorretti», anticipando l'appuntamento de Il Messaggero dell'Economia che avrà una “sorpresa”, dice il direttore.Il format dell'evento è quello di mettere a confronto due visioni opposte, per raggiungere attraverso tesi e antitesi, una sintesi efficace per individuare e definire gli argomenti trattati: dall'innovazione per la sostenibilità, su cui hanno discusso la responsabile delle relazioni esterne di Leonardo Spa, Raffaella Luglini, e il docente di sistemi per l'energia e l'ambiente presso la Sapienza di Roma Alessandro Corsini, al ruolo sociale delle infrastrutture, tra ambiente e valorizzazione del territorio, che ha visto confrontarsi l'ex presidente di Legambiente Roberto della Seta, con Francesco Fabrizio Delzio, direttore delle relazioni esterne, affari istituzionali e marketing di Atlantia.Di energia sostenibile se ne fa un gran parlare, perché uno di quei campi che più impattano sull'impronta ecologica e perché protagonista di una vera e propria rivoluzione che coinvolge produttori e consumatori, imponendo una riflessione sui rispettivi ruoli per la salvaguardia delle risorse a disposizione: ne hanno discusso la responsabile del brand e della comunicazione di Sorgenia Miriam Frigerio, insime ad Alessandra Viola, giornalista scientifica e docente in comunicazione e scienza dell'energia presso l'Università LUISS di Roma. Energia sostenibile e mobilità sostenibile, con le automobili (in Italia ce ne sono 80 per ogni 100 abili alla guida, tra le maggiori densità europee di auto per popolazione) che stanno evolvendo verso motori sempre meno dipendenti dai combustibili fossili, sebbene i sistemi a disposizione non siano ancora integrati in tal senso. Giuseppina Fusco, presidente della Fondazione Filippo Caracciolo dell'Aci e il professore di politica e geopolitica presso la Libera Università di Bruxelles Samuele Furfari si sono confrontati sul tema individuando soluzioni comuni. Secondo un recente report sono in aumento gli italiani che guardano alla filiera alimentare con attenzione alle produzioni sostenibili: Luca Magnani, direttore assicurazione Qualità di Esselunga e Riccardo Guidetti, professore in ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, hanno discusso su come la sostenibilità alimentare sia una delle frontiere future sulle quali individuare soluzioni che vadano a vantaggio dei consumatori.