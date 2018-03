Truffe su Facebook, troupe de Le Iene aggredita dalla venditrice che ispirava compassione

Molte persone, in maggior parte donne, sono cadute vittime di una vera e propriaorganizzata da una donna che esponeva i suoi prodotti tramite falsi profilie che riusciva a impietosire i clienti raccontando di avere figli malati, o di essere lei stessa gravemente malata. Peccato che, dopo il pagamento, la merce non è mai arrivata a destinazione. Le Iene sono riuscite a intercettare Mari Stella, la donna responsabile della truffa, ma non è andata benissimo.La donna aveva anche inviato la presunta foto del figlio, gravemente malato: peccato che si trattasse di Armandino, un giovanissimo tifoso della Salernitana che aveva commosso tutta Italia e poi aveva sconfitto il male che lo aveva colpito. Alle sue clienti che chiedevano la spedizione della merce o la restituzione dei soldi,alternava scongiuri disperati a veri e propri insulti. Probabilmente le varie dispute finiranno in tribunale, ma intanto, intercettata da Le Iene, la donna ha risposto con una violenta aggressione e col tentativo di impossessarsi delle telecamere, costringendoe la sua troupe a rifugiarsi e chiudersi in auto.