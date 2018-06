Stadio, Raggi ai pm: «Lanzalone indico il Dg in Campidoglio». Parnasi intercettato: «Dategli una "cosa" da 50mila euro»

di Valentina Errante e Sara Menafra

Uomo potente, competente, indispensabile. Sono i nuovi verbali agli atti dell'inchiesta sul giro di affari attorno al nuovo stadio della Roma a descrivere il ruolo dell'avvocato Lanzalone. «Sponda» per il gruppo Parnasi a cui affidarsi in ogni circostanza. E «coinvolto in vari dossier» agli occhi del sindaco Virginia Raggi che a verbale ammette, «dopo avere letto la stampa», che l'avvocato di Bogliasco la consigliò anche nella scelta di importanti cariche di vertice al Campidoglio. GLI...