Cesena, il Comune paga chi va al lavoro in bici

Incentivi a chi lascia a casa l'auto per andare al lavoro in bicicletta. Il progetto si concretizza a Cesena e Cesenatico, dove sarà possibile percepire un premio in denaro legato alla mobilità sostenibile. Da lunedì 2 luglio i due Comuni romagnoli propongono "Al lavoro in bicicletta", iniziativa che prevede 25 centesimi per ogni chilometro percorso da casa al lavoro, con un tetto massimo di 2,5 euro al giorno e di 50 euro al mese fino a novembre.



La rendicontazione delle distanze sarà possibile con un'app gratuita, scaricabile sullo smartphone e collegata ad un sistema satellitare. Bisognerà iscriversi in Comune compilando un modulo e portare ovviamente sempre con sé il telefono quando si è in viaggio. Per il triennio 2018-2021 sono disponibili 90mila euro nell'ambito di un programma sperimentale del ministero dell'Ambiente.

