Lanciano i palloncini per le nozze d'argento a Foggia, li ritrovano in Montenegro

Palloncini bianchi che dalla Puglia hanno attraversato il Mar Adriatico per poi approdare tra le mani di un pescatore montenegrino. È la storia che giunge da Foggia e che vede protagonisti Paolo e la moglie Michela, storici macellai della città, gestori di una braceria nel centro storico che ogni sera delizia i palati di tanta gente con salsicce, bistecche e torcinelli. I due giovedì scorso hanno celebrato le nozze d'argento. Venticinque anni di matrimonio, più 7 di fidanzamento, suggellati da una festa organizzata dalle due figlie. E allora, quale modo migliore per concludere piacevolmente le celebrazioni?



L'idea è quella di far volare in cielo, di liberare dei palloncini bianchi - racconta Paolo - con un bigliettino sul quale abbiamo annotato un messaggio di augurio per chi lo avesse trovato ed il mio numero di cellulare. È stato un gioco per noi. Mai avremmo immaginato di ricevere sabato mattina un sms da una ragazza montenegrina. Nel messaggio c'era scritto: «Li ha trovati mio padre mentre pescava. Mi premeva farvi sapere la bella notizia». Sembra una favola d'altri tempi e invece è tutto reale, bellissimo. Con le foto dei palloncini tra le mani dell'uomo. Insomma, più che una storia a lieto fine. Un vero e proprio simbolo di un amore, quello tra Paolo e Michela, capace di superare mille difficoltà.

