Macerata, 23enne fa il bagno nel lago di Fiastra e non riemerge

Ansia al lago di Fiastra, in provincia di Macerata, dove dalle 15:30 sono in corso ricerche di un giovane di 23 anni originario di Moie (Ancona) scomparso nel nulla dopo essersi immerso per fare il bagno. Aveva attraversato a nuoto il lago e stava facendo ritorno nel luogo dove aveva lasciato gli amici quando è stato visto scomparire e annaspare. È poi scomparso come inghiottito dalle acque. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e i sommozzatori giunti da Ancona. Le ricerche non hanno ancora dato esito.

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:57



