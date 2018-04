di Sara Menafra

dal nostro inviato NAPOLI C’è una «cellula estremista islamica, pronta effettivamente a commettere azioni terroristiche sul territorio italiano», attorno al ventunenne gambiano Alagie Touray, fermato venerdì con l’accusa di terrorismo. Un gruppo che «istruisce i soldati e li manda a compiere attentati» e con cui il ragazzo sarebbe venuto in contatto in parte in patria, grazie a un suo «amico» membro della medesima organizzazione e in parte, o forse soprattutto, durante la...