L’Isis indebolita/Il terrorismo “povero” mette a rischio l’Italia

di Alessandro Orsini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un richiedente asilo del Gambia è stato arrestato con l’accusa di volersi lanciare con un’auto contro la folla in nome dell’Isis. Il timore che un rifugiato politico realizzi un attentato in Italia (è stato arrestato a Pozzuoli) è cresciuto negli ultimi mesi per due ragioni principali. La prima ragione ha a che vedere con la caratteristica generale che il terrorismo dell’Isis ha assunto con la caduta progressiva delle sue roccaforti in Siria e in Iraq. Si tratta del passaggio dal terrorismo...