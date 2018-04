L'Aquila, fiaccolata per ricordare le 309 vittime del terremoto di nove anni fa

Nove anni dopo ci sono ancora tanta commozione e tanta partecipazione alla fiaccolata per ricordare le vittime del terremoto dell'Aquila che la notte del 6 aprile 2009 distrusse la città causando la morte di 309 persone, con 1600 feriti e quasi 8o mila sfollati.



Migliaia le persone che hanno sfilato lungo Via XX settembre da dove poco prima delle 23 di venerdì, è partito il corteo che si è aperto con un o striscione dei familiari delle vittime. Presente anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla ricostruzione Paola De Micheli, anche commissario per i terremoti del Centro Italia 2016 e 2017, e il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, il Vice Presidente Gianni Lolli il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, l'ex Sottosegretario alla Presidenza Gianni Letta e poi ancora tanti sindaci di comuni abruzzesi e tanti parlamentari.



Tanta commozione anche in occasione della sosta dinanzi alla Casa dello Studente dove sotto le macerie morirono otto giovani. Poi la sosta in piazza Paoli che presto diventerà parco della memoria dove è stata deposta una corona di fiori. Quindi il Vescovo metropolita, Giuseppe Petrocchi, ha celebrato la messa nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio. Poi la lunga attesa con la veglia di preghiera aspettando le 3,32 l'ora del violento terremoto, e l'inizio dell'ultima parte della struggente manifestazione dei 309 rintocchi della campana uno per ciascuna vittima.Oggi la città si è fermata per il lutto cittadino proclamato dal sindaco Biondi.

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:25



