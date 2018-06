Klaus Davi strappa la foto del boss Calabrò in diretta tv: «Il voto dei mafiosi non lo voglio»

Klaus Davi ospite del programma "Sabato e domenica 24" in onda su Rai News 24 strappa in diretta la foto del boss Giuseppe Calabrò. Lo ha fatto parlando della sua proposta di candidatura a sindaco di San Luca, uno dei paesini della locride dove non si vota da 6 anni.











Davi ha mostrato l'immagine del boss narcotrafficante calabrese, accusato di aver studiato un attentato per uccidere il capo della polizia, e l'ha strappata. «Questo è Giuseppe Calabro detto 'u dutturicchu, cittadino di San Luca. Vedete? - ha detto strappando la foto - Il suo voto però non lo voglio. Non voglio il voto di questi signori. Voglio i voti delle centinaia di sanluchesi onesti, delle persone per bene che vorrei aiutare con il mio impegno. Non voglio il voto dei mafiosi».



Klaus Davi è stato aggredito l’estate scorsa dal cognato di Calabrò nel corso di un servizio, che è stato denunciato dalla questura.

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:17



