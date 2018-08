Kaos, negli esami trovate tracce di lumachicida

Kaos, il cane eroe che tanto ha scavato tra le macerie del terremoto in Centro Italia, avrebbe ingerito metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura come lumachicida. È quanto risulta dagli esami finali dell'Istituto zooprofilattico di Abruzzo-Molise. Non si sa come sia accaduto: se si è trattato di un avvelenamento doloso oppure se, trattandosi di un lumachicida, il cane l'abbia ingerito in maniera involontaria, tentando di assaporare qualcosa. Sarà valutato dall'inchiesta in corso dei servizi veterinari locali e dell'autorità giudiziaria. Gli esiti degli esami sono stati inviati alla procura. Una vicenda che ha commosso l'Italia intera e toccato profondamente le popolazioni colpite dal sisma due anni fa.



A dare la notizia della scomparsa del cane eroe del terremoto di Amatrice, Norcia e Campotosto - avvezzo a scavare tra le macerie alla ricerca di vite umane da salvare - era stata il 29 luglio la onlus Animalisti Italiani: è stato il suo istruttore, Fabiano Ettore, a trovare senza vita il pastore tedesco nel giardino di casa a Sant'Eusanio Forconese, comune in provincia dell'Aquila. Kaos era stato determinante di recente nel ritrovamento di un uomo di Roio, di cui si erano perse le tracce. Il presidente della onlus, Walter Caporale, ha già annunciato l'affiancamento al Comune di Amatrice nell'istituzione de

a giornata degli animali da soccorso

. Una