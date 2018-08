Kaos, il tam tam in rete: «Non è l'eroe di Amatrice, aveva solo 4 mesi»

di Stefano Dascoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AQUILA «I livelli di metaldeide rilevati nel contenuto dell'apparato digerente, nella bile, nel rene e nel fegato sono in grado, da soli, di determinare il decesso dell'animale. Sono tuttavia in corso indagini di laboratorio per escludere o confermare la presenza di ulteriori sostanze tossiche». E' il passaggio-cardine del primo, parziale, referto rimesso dall'Istituto zooprofilattico di Teramo sulla morte di Kaos, il pastore tedesco trovato senza vita sabato scorso nel prato dell'abitazione del padrone,...