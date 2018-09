Investe la moglie mentre fa manovra: la donna muore incastrata sotto l'auto

È stata travolta dall’auto guidata dal marito durante una manovra nei pressi della loro abitazione a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, ed è rimasta incastrata sotto la vettura fino all’arrivo dei vigili del fuoco.





La vittima è una donna di 85 anni, Maria Addolorata Pesimena: una volta liberata è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Perrino di Brindisi ma a nulla è valsa la corsa verso il nosocomio dove la donna è giunta cosciente. È deceduta poco dopo per via delle ferite interne causate dall’incidente.



Sotto shock il marito 90enne e quanti hanno assistito al terribile incidente senza poter soccorrere la sfortunata signora. In corso i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.