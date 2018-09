Ecco le dieci città più inquinate del mondo: l'Europa sorride

Una recente ricerca di Eco Expert ha elencato le dieci città più inquinate del mondo, considerando non solo l'inquinamento dell'aria, ma anche quello acustico e luminoso. Combinando questi tre fattori, lo studio ha dato vita a una vera e propria classifica comandata da, seguito da Nuova Dehli, Pechino, Mosca, Istanbul, Guangzhou, Shangai, Buenos Aires, Parigi e Los Angeles.L'inquinamento, di tutti i tipi, può avere un serio impatto sulla salute e il benessere della vita quotidiana delle persone. Secondo l'(OMS) 9 persone su 10 in tutto il mondo respirano aria inquinata. Inoltre, sempre secondo l'OMS, sono 7 milioni le persone che ogni anno muoiono per malattie provocate dall'esposizione alleLa ricerca di Eco Expert ha elencato anche le dieci città meno inquinate del mondo - sempre tenendo conto dell'inquinamento atmosferico, acustico e sonoro - e la classifica viene guidata da, seguita da Oslo. Ben sei delle dieci città più "pulite" del mondo sono tedesche, un dato che rende lail paese più "green" del mondo.