Inghilterra, gli mettono lo "spyce" nella sigaretta per fargli uno scherzo: 11enne in fin di vita

Uno studente di undici anni è rimasto gravemente ferito dopo aver fumato Spice, una droga sintetica simile alla marijuana, chiamata anche la droga degli zombie. Il ragazzino, Logan, di Bridgend nel Galles del Sud, ha fumato quella che credeva fosse una sigaretta, regalatagli da alcuni amici, ma la mattina dopo si è svegliato come uno zombi, incapace di camminare o parlare.



Sua madre Jade, 31 anni, racconta il Daily Mail, lo ha portato in ospedale dove è stato ricoverato e assistito da cinque medici per gli effetti della droga sintetica. La sua madre terrorizzata ha detto: «Un mostro si è impadronito del suo corpo».



Logano è rimasto in coma per parecchio tempo e quando si è svegliato non ricordava nulla di ciò che era successo. E così la mamma ora vuole avvertire gli altri genitori e i loro figli di quanto la Spice possa essere pericolosa, postando le foto del suo bambino ricoverato all'ospedale.



«Logan - racconta la donna - si è svegliato alle 3 del mattino e ho pensato che fosse sonnambulo perché stava cercando di uscire dalla porta e non aveva senso. L'ho rimesso a letto e alle 6.40 sono andata a svegliarlo per andare a scuola, ma lui non riusciva a parlare o a stare in piedi, quindi lo abbiamo portato in ospedale. Era come uno zombi. Un mostro si era impadronito del suo corpo e aveva così tanta forza che era irreale. Ci sono volute cinque persone per tenerlo fermo e riusciva ancora a battere la testa, calciare, mordere e ringhiare».



La donna ha dichiarato: «Era spaventoso perché non sapeva parlare e non c'era nulla in lui. Non c'era nessuna risposta ai suoi occhi o la luce nelle sue pupille, l'unico modo in cui potevi descriverlo era come uno zombi perché niente aveva senso. In ospedale si è arrabbiato e ha avuto così tanta forza ma i medici hanno detto che non sapeva cosa stava succedendo. Non era un bambino di 11 anni dentro quel corpo».



E ancora: «Mia figlia mi ha detto che stava fumando e qualcuno si è fatto avanti per dire che qualcuno aveva messo Spice nella sua sigaretta per scherzo». «Questo non è uno scherzo - ha detto la madre di Logan -. Logan si stava pietrificando, è stato il momento più spaventoso della mia vita. Non avevo mai pregato Dio fino ad allora».



Una reazione scoppiata in ritardo. «Le persone devono essere consapevoli - continua la donna - perché è tornato a casa la domenica e ha mangiato il suo tè normalmente. È stata una reazione ritardata. Questo farmaco è un killer e sta uccidendo gli adulti adulti. Mi è stato detto da molte persone che le prigioni sono cariche perché non è rilevabile nei test antidroga».



Luned├Č 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:12



