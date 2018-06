Padova, narcotizzava i pazienti per poterli derubare: arrestata infermiera romena

I carabinieri della compagnia di Abano Terme (Padova) hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Anca Viorica Petrehus, 33enne romena, infermiera dell'Azienda ospedaliera e con precedenti, soprannominata "Circe". La donna, attualmente in carcere a Verona, era stata arrestata il 7 marzo quando, introdottasi nella struttura assistenziale Oic, era entrata nella camera di un 78enne disabile e aveva cercato di rubarne il bancomat. I carabinieri hanno scoperto che già nei giorni precedenti la donna aveva sottratto il bancomat e non era riuscita a prelevare solo per problemi alla cassa continua. Dalle immagini di videosorveglianza si è poi scoperto che Petrehus aveva sciolto un medicinale in un bicchiere, risultato poi essere un tranquillante, e l'aveva sostituito al bicchiere dell'anziano per farlo addormentare e poter prendere indisturbata il bancomat.



A carico di Anca Viorica Petrehus sono poi state mosse altre accuse: l'uso di una postepay sottratta a un negoziante con la quale ha prelevato 2mila euro, il furto nella casa di una vicina, di cui aveva scoperto il pin del bancomat dopo aver preso con lei un gelato, per poi averglielo riconsegnato quando la donna si è accorta della sua sparizione. Tra le accuse avanzate dal sostituto procuratore Federica Baccaglini c'è anche quella di aver preso due carte di credito di una 63enne ricoverata nel reparto di Ortopedia a Padova e di essersi appropriata, in quanto infermiera, di tre ricettari con timbri di vari medici e diverse boccette di ansiolitici dall'ospedale di Padova, che sono state poi ritrovate nell'armadietto della donna. Infine è accusata di aver rapinato un 54enne padovano, suo conoscente, attirato in casa propria e addormentato con tranquillanti per poterne rubare il bancomat e prelevare 250 euro.

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:46



